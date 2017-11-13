TÜİK binasının yıkımı yolu kapattı!

Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün 25 yıldır kullandığı 5 katlı bina İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. İhale aşaması sonrasında binanın yıkımına başlandı. Ancak yıkım oldukça gelişi güzel yapıldı. Yıkım esnasında inşaat malzemeleri yolu kapattı. Bölgeye yakın olan Hızırreis İlköretim Okulu’na giden öğrenciler sabah saatlerinde okula gitmek için oldukça zorlandı. Vatandaşlar yere düşen molozların üzerinden atlayarak karşıya geçti.

Çiğdem ARMAĞAN