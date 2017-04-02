Tüketerek, Yok oluyoruz

Zaman tüketim zamanı;

Ömür, ilişkiler, eşyalar....

Artık herşeyi süratle ve kolaylıkla kullanıyoruz.

Aslında neyi tüketmeyi düşünüyorsanız tam zamanıdır şimdi,

Doyumsuzluğumuzu başka nasıl giderebiliriz ki...

Eski alışkanlıklarımızı ne kadar da rahat değiştiriyoruz,

Herşeyi nasıl da kolaylıkla harcayıp bitiriyoruz,

Geçmişin o her konuda tutumlu, saklayıp,kollayan insanları

demode olmuş,

Şimdi moda tüketmekte......

Aşkıda tüketebiliriz, tutkuyu da,

Dostlukları, sevgiyi,

Hatta en güzel alışkanlıkları....

Harcayarak,eksikliklerimizi yerine koyabileceğimize inanıyoruz.

En ilkel yanımız; EGOMUZ en üste çıkmış çoktan.

Hayal kırıklıklarımız, umutsuzluklarımız tüketerek rehabilite

olacak sanıyoruz

Ama nafile.......

Bu çılgın paranoyamızı tetikleyen en büyük suçlu REKLAMLARDIR.

Bol kanallı tv ‘lerde baştan çıkarıcı reklamlar....

Farkına varmadan, ruhumuzun derinliklerine girip, merakımızı kurcalar.

Size sadakati unutturur;

Yıllardır kullandığınız deterjan, güvendiğiniz bankanız, emektar

araba markanız birdenbire el oluvermiştir,

Bunların yenilerini altın tabakta sunarlar size.

Evin temizliğini dans figürleriyle yapan ev kadını, yalnızca

reklamlarda hayatı dansa çevirmiştir.

İdolünüz olan dizi yıldızının reklamını yaptığı kredi kartı

kullanılacaktır bundan böyle.

Saçını, makyajını, dış görünümünü külkedisi gibi değiştirerek

sevgilisini şaşırtan kadın motifini yaratan sadece reklam yazarıdır.

Reklamlar ne ister bizden;

Yanıtı kolaydır; inanarak, isteyerek tüketmemizi...

Satın alarak, harcayarak, değiştirerek mutlu olabileceğimize

inanmamızı

Oysa o beyaz camın ardındaki karton tipler,arızalı ruhlarımızı

zaptederek alışkanlıklarımızı değiştirmeyi planlamışlardır.

Hedefe de ulaşırlar...

Tüketerek , azalırız

Harcayarak zayıflarız

Aşkın, tutkunun, sevginin en önemlisi de yaşamın reklamı yoktur aslında,

O; bildiği güzergahında istediği gibi akar gider.......