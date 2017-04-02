  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 5 °C

Tüketerek, Yok oluyoruz

» »
Zümrüt SEVİNÇ

Zaman tüketim zamanı;

Ömür, ilişkiler, eşyalar....

Artık herşeyi süratle ve kolaylıkla kullanıyoruz.

Aslında neyi tüketmeyi düşünüyorsanız tam zamanıdır şimdi,

Doyumsuzluğumuzu başka nasıl giderebiliriz ki...

Eski alışkanlıklarımızı ne kadar da rahat değiştiriyoruz,

Herşeyi nasıl da kolaylıkla harcayıp bitiriyoruz,

Geçmişin o her konuda tutumlu, saklayıp,kollayan insanları

demode olmuş,

Şimdi  moda tüketmekte......

Aşkıda tüketebiliriz, tutkuyu da,

Dostlukları, sevgiyi,

Hatta en güzel alışkanlıkları....

Harcayarak,eksikliklerimizi yerine koyabileceğimize inanıyoruz.

En ilkel yanımız; EGOMUZ en üste çıkmış çoktan.

Hayal kırıklıklarımız, umutsuzluklarımız tüketerek rehabilite

olacak sanıyoruz

Ama nafile.......

Bu çılgın paranoyamızı tetikleyen en büyük suçlu REKLAMLARDIR.

Bol kanallı tv ‘lerde baştan çıkarıcı reklamlar....

Farkına varmadan, ruhumuzun derinliklerine girip, merakımızı kurcalar.

Size  sadakati unutturur;

Yıllardır kullandığınız deterjan, güvendiğiniz bankanız, emektar

araba markanız birdenbire el oluvermiştir,

Bunların yenilerini  altın tabakta sunarlar size.

Evin temizliğini dans figürleriyle yapan ev kadını, yalnızca

reklamlarda hayatı dansa çevirmiştir.

İdolünüz olan dizi yıldızının reklamını yaptığı kredi kartı

kullanılacaktır bundan böyle.

Saçını, makyajını, dış görünümünü külkedisi gibi değiştirerek

sevgilisini şaşırtan kadın motifini yaratan sadece reklam yazarıdır.

Reklamlar  ne ister bizden;

Yanıtı  kolaydır; inanarak, isteyerek tüketmemizi...

Satın alarak, harcayarak, değiştirerek mutlu olabileceğimize

inanmamızı

Oysa o beyaz camın ardındaki karton tipler,arızalı ruhlarımızı

zaptederek alışkanlıklarımızı değiştirmeyi planlamışlardır.

Hedefe de  ulaşırlar...

Tüketerek , azalırız

Harcayarak zayıflarız

Aşkın, tutkunun, sevginin en önemlisi de yaşamın reklamı yoktur aslında,

O; bildiği güzergahında  istediği gibi akar gider.......

Bu yazı toplam 80 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
  • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
  • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
  • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
1/20
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
KÜLTÜR SANAT
BİLİM, TEKNOLOJİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti