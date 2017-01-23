Tüketici güveni ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre %5,6 oranında arttı.

2016 Aralık ayında 63,4 olan endeks değeri 2017 Ocak ayında 66,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 87,9 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,9 oranında artarak 2017 Ocak ayında 87,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu göstermektedir.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 88,6 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2016 Aralık ayında 86 iken, 2017 Ocak ayında %3 oranında artarak 88,6 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 68,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %5,4 oranında artarak, 2017 Ocak ayında 68,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,4 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi %34 oranında arttı. 2016 Aralık ayında 16,7 olan endeks, 2017 Ocak ayında 22,4 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.