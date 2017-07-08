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Tüketici ve işletmeci nakitten vazgeçmedi

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Tüketici ve işletmeci nakitten vazgeçmedi
Teknolojik ilerlemelerle dijital ödeme sistemleri gelişirken, hanehalkı harcamalarında kartlı ödemelerin payı son 5 yılda yüzde 4 arttı.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, hanehalkı harcamalarındaki kartlı ödemelerin payı 2012'de yüzde 35 seviyesindeyken, son bir yıldaki harcamalar göz önüne alındığında bu oran yüzde 39 seviyesine çıktı. Böylece, hanehalkı harcamalarında kartlı ödemelerin payı son 5 yılda yüzde 4 artış gösterdi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin kredi kartına dokunmaktan korkar olduğunu söyledi.

Tüketicinin yüksek faiz, komisyon ve kredi kartı aidatlarından korunmak için pasif bir direniş gösterdiğini belirten Hekimci, "Türkiye’de tüketici fahiş kredi kartı faizleri, haksız komisyon ve aidatlardan çok müşteki oldu." dedi.

Hekimci, TÜDEF olarak bankaların bu uygulamalarına dikkati çekmek için çok uğraştıklarını ve bu konuda pek çok dava kazandıklarını dile getirerek, bankacılık işlemlerine yönelik şikayetlerin 2015'te başvuruların yüzde 93’ünü oluşturduğuna dikkati çekti. Hekimci, bu dönemde tüketicilerin şikayetlerinde yüzde 90-94 oranında haklı çıktığını ve bu durumun kamuoyunda bir güvensizlik yarattığını ifade etti.

"Tüketici kredi kartına elini atarken çok düşünmeli"

"Tüm teknolojik olanaklar ve kolaylıklarına rağmen tüketici kredi kartına elini atarken çok düşünmek zorunda." diyen Hekimci, bilinçli tüketicinin kredi kartına mesafeli durduğunu söyledi. Hekimci, şöyle konuştu:

"Gözlemlerimize göre, kadın tüketiciler erkeklere göre kredi kartını taksit olanakları ve para taşımanın riskini azalttığı için daha fazla tercih ediyor. Yine genellikle gelir düzeyi düşük tüketicilerin ertelenemeyen gereksinimlerini karşılamak için kredi kartı kullandıklarını gözlemliyoruz."

Makro Market AŞ Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songör de kartlı ve nakit ödemelerin uzun bir süredir oransal olarak baş başa gittiğini söyledi.

Kartlı ödemelerin perakendedeki payının biraz daha yüksek olduğunu belirten Songör, "Gıda perakendesinde kredi kartı kullanımı yüzde 50'nin üzerinde bir oranı buluyor." dedi.

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