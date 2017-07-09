Tüketicinin de dürüst olması lazım

Eski Gölcük Yolu kenarında, bugün Outlet Center’ın bulunduğu alanın kentin “Vahşi çöp depolama alanı” olarak kullanıldığı günleri hatırlayan acaba bu kentte kaç kişi kalmıştır.

Eskiden pis kokardı, leş kokardı, Kocaelispor taraftarı olarak başka kentlere deplasmana gittiğimiz de ev sahibi takımların taraftarları bize “Çöp kokan i……” diye bağırırdı.

Ama bu ağır çöp kokusunu bir kenara bırakırsak, İzmit çok daha güzel bir şehirdi. Bir gün bile şehirden ayrılsak, İzmit burnumuzda tüter, Eski Gölcük Yolu’ndan girişte o kokuyu duyduğumuz zaman “Ohhh mis gibi İzmit kokuyor.” derdik.

Çöplük’te Outlet Center kuruldu. Türkiye, Outlet ne demek bunu bile bilmiyordu. Bayraktar Holding, İzmit’in potansiyeline güvendi, konumuna güvendi, o eski çöplüğün üzerine bugünkü AVM’yi kurdu.

Cahit Öztürk(61) 24 Şubat 1997’de Outlet Center açıldığından bu yana bu AVM’nin müdürlüğünü yapıyordu. Emeklilik kararı almış. 15 Temmuz’da görevi bırakıyor. Önceki gün veda ziyareti için geldi. Bilmediğim, uzak kaldığım bir konuda sohbet imkanı buldum.

Outlet’in deneyimli müdürüne, “AVM’lerin durumu nedir? Siz ekonominin nabzını tutuyorsunuz. İşler nasıl gidiyor?” diye sordum. “2016 çok kötü geçti. Bu yıl biraz daha iyi. Özellikle bizim çok sayıda Arap müşterimiz var.” dedi. Öztürk şöyle devam etti:

“Kağıt üzerinde İzmit, çok zengin bir kent olarak gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Alışveriş kültürü de çok yerleşik değil. Orta gelir sınıfında, çalışan insanlar var. Çok büyük alışveriş potansiyeli yok, ama çok fazla AVM açıldı. Biz Outlet olarak ciroda en öndeyiz. Ama sıkıntıda olanlar var. Bu kentteki gelir seviyesi yüksek insanlar da alışveriş için İstanbul’u tercih ediyorlar.”

Outlet Müdürü’ne, “Ben 2-3 yıl öncesine kadar her hafta film izlemek için Outlet Center sinemalarına gelirdim. Sinemaları kapattığınızdan beri Outlet’e gelmedim.” dedim. Bu AVM’nin ilk açıldığı dönemlerdeki Beğendik Market’in, Beğendik Restaurant’ın cazibesinden söz ettim. Cahit Öztürk, “Sinemalar zarar ediyordu. Bizim sinemalarımızı işleten Umut Sanat da, biz de rahatsızdık. 1-2 kişiyle oynayan seanslar vardı. Üstelik sinema salonları bizim merkezin en değerli, en hareketli yerinde bulunuyordu. Sinemaların yerine değiştirmeyi önerdik. Umut Sanat kabul etmedi. Bu nedenle ayrılık yaşandı.” dedi. Beğendik’in de İzmit’te sıkıntı yaşamadığını, tam tersine İzmit’te çok iyi iş yaptığını, ama Türkiye’deki ve dünyanın farklı yerlerindeki şirketin diğer işleri nedeniyle sıkıntıya girip ayrıldığını söyledi.

YAZLIKLARLA KIŞLIKLARI DEĞİŞTİREN HANIMEFENDİ

Deneyimli AVM Müdürüne tüketici yapısını sordum. Cahit Öztürk şunları anlattı:

“Tüketicinin korunmasına yönelik önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Biz Outlet Center olarak açıldığımız günden beri tüketici memnuniyetini ilk sıraya yerleştirdik. Zaten bizde bayiler yok. Yerli markaların mağazaları doğrudan o şirketin fabrikadan satış mağazasıdır. Yabancı markaların mağazaları da, o markayı Türkiye’ye ithal eden distribütörün dükkanıdır. Bu nedenle, tüketicinin ayıplı malı yenisiyle değiştirmesi çok daha sorunsuz gerçekleşir. Ama bu hakkı kötüye kullananlar da var. Bizim tespit ettiğimiz bir bayan müşterimiz var. Hanımefendi çok sık Merkez’e gelir. Yaz sezonu açıldığında yazlık giysilerini alır. Sezon bitip, kış sezonu geldiğinde, bu aldıklarını getirir, “Şunun düğmesi düştü. Bunun fermuarı bozuldu, onun rengi attı” diyerek bunları aldığı mağazaya geri verip, yeni sezon kışlık ürünleri geri verdiklerinin yerine alır. Bu hanımefendinin yaptığına bile göz yumuyoruz. Firmaların tüketici haklarına saygılı olması kadar, tüketicinin dürüstlüğü da önemli. Bir ayakkabı satın alınıyor. 2-3 ay giyiliyor. Sonra “Bu ayakkabı kusurlu” diye geri getirip, değiştirmek istiyorlar. Bu sıkıntılar da yaşanabiliyor.”

Outlet Center’da emekliye ayrılan Cahit Öztürk’ün yerine, 17 yıldır aynı bünyede yönetici olarak görev yapan Naci Bektaş geliyor. Naci Bey’le de tanıştık. Cahit Öztürk’e emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dilerim.

Gerginleşmek yerine sakinleşmek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankra’dan yürümeye başladı, 24 günde İstanbul’a ulaştı.

Kim ne derse desin, CHP’nin “Adalet Yürüyüşü” amacına ulaştı. Mevcut iktidarın muhalifleri, yürüyerek öfkelerini, gerilimlerini yollara boşalttılar. 69 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten önemli bir sınav verdi. Kavurucu sıcakta, sağanak yağmurda yürüdü. Rampa çıktı, yokuşlardan indi. Geceleri karavanda yattı. Üslubunu hiç sertleştirmedi. Binlerce kişinin dans ederek, hoplayıp zıplayarak katıldığı “Adalet Yürüyüşü”nde, “Hak-Hukuk-Adalet “ istendi.

Türkiye için, muhalefet için, iktidar için önemli bir sınavdı. Muhalefet demokratik hakkını kullandı, iktidar bu hakkı kullanan muhaliflerin güvenliğini kusursuz sağladı.

İnşallah bugün İstanbul Maltepe’deki büyük miting ile CHP’nin bu muhalefet çıkış eylemi sona erecek.

Şimdi önümüzde 15 Temmuz’un 1’inci yıl dönümü kutlamaları, törenleri var. Kuşkusuz görkemli olacak. Kuşkusuz 15 Temmuz yıl dönümü, sadece AK Partililerin değil, bu ülkeyi seven, demokrasiyi inanan herkesin bayramı olacak.

Ama artık Türkiye’nin normalleşmesi için hep birlikte gayret göstermemiz, hep birlikte biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Çok sıkıntılar var ülkenin gündeminde. Çözülmesi gereken sorunlar yumağı giderek daha karmaşık hale geliyor. Elbette hepimiz sorunlar karşısında aynı şekilde düşünmeyeceğiz. Elbette hak, hukuk, adalet, demokrasi talebimizi ve arayışımızı askıya almayacağız. Ama 2019’a kadar bu ülkedeki yapısal sorunları aşmamız gerekiyor. Yürüyüşü tamamlayan muhalefetin, artın 2019’a odaklanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde (Kasım-2019) Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimi aday göstereceğini belirleyip, işe koyulması gerekiyor.

Herkesin biraz sakinleşmesi lazım. Herkesin birbirini anlamak için biraz daha çaba harcaması lazım. Ülke, siyaseten tam ortadan bölünmüş gözüküyor. Bu tablo içinden 2019’da kim (%50+1)’e ulaşacak, bunun hesabını çok iyi yapmak lazım.