Tüm Balkan Türkleri’nden Cumhuriyet Balosu

Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Dülger ve yönetimi ev sahipliğinde yapılan programa; CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, derneğin yönetim kurulu üyeleri; Cavide Öztürk, Hayret Dalgıç, Selim Yıldız, Feyzan Bilgiç, Aysun Gümüşgöz Türkkal, Fadıl Serbes, Gönül Cengiz, Özlem Şahin, Ali Sazcı, Ümmühan Çelik ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Tüm Balkan Türkleri Derneği başkanı Mustafa Dülger konuşmasında, “Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. doğum gününü kutlamak ve sevgisi kalbimizden hiçbir zaman eksilmeyecek olan Atamızı anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dini, mezhebi, dili, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun yüzyıllardır olduğu gibi birlikte kardeşçe yaşayıp, birbirimize sarılıp, bir yumruk gibi kenetlenerek zorlukları aşıp; çağdaş, modern ve batı uygarlığının üzerine çıkmış, insanların ötekileştirilmediği, huzurlu ve aydınlık bir Türkiye' ye kavuşabiliriz. Bugün bu birlik ve beraberlik ruhuna ve kenetlenmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu da ancak Büyük Atatürk'ün bize emaneti olan laik Cumhuriyetimize taviz vermeden sıkı sıkıya sarılmakla mümkün olabilir” diyerek sözlerini tamamladı. Ardından programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalındı ve dans gösterisi yapıldı.

Kerim YAVUZ