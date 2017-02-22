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Tüm çehresi değişecek

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Tüm çehresi değişecek
Akçaray tramvay hattında kalan GMK Bulvarı’na cepheli 78 binada cephe iyileştirme projesi uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi”, Akçaray tramvay hattı güzergahında kalan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’ndaki çalışmalarla devam ediyor. Kuzey ve güney cephe olmak üzere tespiti yapılan yıpranmış ve bakım gerektiren 78 binadaki cephe iyileştirme çalışmalarıyla bölgenin çehresi değişecek.

PROJE KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi”, kentin 12 ilçesindeki çeşitli bulvar ve caddelere estetik görünüm kazandırıyor. Örnek proje kapsamında görsel kirlilik oluşturan binalar tespit edilip, cephe iyileştirme çalışmaları yapılıyor.  

GMK BULVARINDAKİ YIPRANMIŞ BİNALAR
Daha önce çeşitli bulvar ve caddelerde yapılan ve kente estetik bir görünüm kazandıran proje, şimdi de Akçaray tramvay hattı güzergahında bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda devam ediyor. Çalışmalar tramvayın geçeceği bölgedeki dış görünümünde yıpranmalar oluşmuş binalardan 78’inde sürdürülüyor. Şu ana kadar 30 binada cephe iyileştirme uygulamaları tamamlandı. 

DEĞERLERİNE DEĞER KATACAK
Söz konusu bölgedeki binalar tramvay çalışmaları tamamlanınca değerlerini artıracak. Güzel Evim Güzel Kentim Projesi kapsamındaki yapılan çalışmalar ile görsel kirliliğin önüne geçilerek, bu binaların değeri bir kez daha artmış olacak. GMK Bulvarındaki çalışmalar haricinde farklı noktalarda da projenin diğer etapları yapılması planlanıyor.

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