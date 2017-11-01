Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı! İşte karara doların ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün sona eren iki günlük toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu. Fed bu kararı oy birliği ile aldı.

Fed, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetin fırtınalara rağmen sağlam bir hızda devam ettiğini kaydetti. Gıda ve enerji dışındaki enflasyon kalemlerinin yumuşak kalmaya devam ettiğini kaydeden Fed, fırtınaların muhtemelen ekonominin orta vadeli gidişatını değiştirmeyeceğini belirtti.

Fed, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve işsizlik oranının düştüğünü kaydetti ve harcamaların ılımlı bir hızda arttığını ve yatırımların yukarı yönde hareket ettiğini ifade etti. Piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin halen düşük olduğunu tekrarlayan Fed, enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını beklediğini bir kez daha vurguladı.

Fed, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtti. Fed'in ekonominin "sağlam bir hızda" genişlemekte olduğunu kaydetmesi, önceki söylemi olan "ılımlı" büyümenin iyileştirildiğinin açık bir işareti olarak değerlendirildi. Fed'in büyüme değerlendirmesini bu şekilde yükseltmesi, açıkça söylemese de, FOMC'nin Aralık ayında faiz artırımına hazırlandığını işaret ediyor.

DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi. Fed açıklaması sonrasında dolar 3,8207'ye yükseldi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro Fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro Fed kararına herhangi bir hareket göstermezken euro/dolar kuru ise Fed öncesinde olduğu gibi 1,16 seviyesinde sabit kaldı.