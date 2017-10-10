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Tüm ekipler harekete geçti! Sokak ortasında kendini kaybetti

Tüm ekipler harekete geçti! Sokak ortasında kendini kaybetti

İzmit ilçesinde sokak ortasında fenalaşan genç, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 

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Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında fenalaşan 25-30 yaşlarındaki A.K. bir anda yere yığıldı. Durumunu gören vatandaşlar, genci boş bir iş yerinin içine alarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin madde kullanmış olma ihtimaline karşı polise haber verdi. Kendisinden geçen ve ayağa kalkmakta zorluk çeken A.K., polis ekiplerinin nezaretinde Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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