Tüm ekipler seferber oldu! Avlanmak isterken...

Olay İzmit'e bağlı Kurfallı Köyü Civekler mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerine 3 kardeşi ve babası ile birlikte ava çıkan Cumali Kaya (34), Kulfallı Mahallesi Civekler mevkiinde çalılık alanda dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Düştükten sonra yardım isteyen Cumali Kaya'nın yakınları sesin geldiği noktaya doğru yönelerek kendisini buldu. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaralı şahsın düştüğü yeri bulmak için arama başlattı. Uzun aramaların ardından yeri tespit edilen Cumali Kaya önce bulunduğu yerde sedyeye alındı. Kaya, daha sonra ekiplerin ve köylülerin yardımıyla halatla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansa alındı.

Sedyede taşınırken boynuna takılan boyunluk nedeniyle 'boğuluyorum' diyerek boyunluğu çıkarmaya çalışan Kaya, 112 ekiplerince ikna edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Kaya, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.