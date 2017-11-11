Tüm ekipler seferber oldu! Mantar toplarken...
İzmit Kulfallı Köyü Civekler mevkiinde iddialara göre sabah saatlerinde tarlada babası ve kardeşiyle gezmeye çıkan Cumali Kaya (34) belirlenemeyen bir nedenle bir anda dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İTFAİYE YETİŞTİ
Düştükten sonra yardım isteyen Cumali Kaya'nın yakınları sesin geldiği noktaya doğru yönelerek kendisini buldu. Jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşı yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma ile düştüğü dere yatağından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cumali Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
MANTAR İÇİN GELMİŞLER
Kazazede ve yakınları olay yerinden ayrıldıktan sonra, bölgede bulunan köylüler, şahısları hiç tanımadıklarını ve köyden olmadıklarını söylediler. Bu arada, şahısların mantar toplamak için oraya geldikleri iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Kerim YAVUZ
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