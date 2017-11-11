Tüm ekipler seferber oldu! Mantar toplarken...

İTFAİYE YETİŞTİ

Düştükten sonra yardım isteyen Cumali Kaya'nın yakınları sesin geldiği noktaya doğru yönelerek kendisini buldu. Jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşı yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma ile düştüğü dere yatağından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cumali Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

MANTAR İÇİN GELMİŞLER

Kazazede ve yakınları olay yerinden ayrıldıktan sonra, bölgede bulunan köylüler, şahısları hiç tanımadıklarını ve köyden olmadıklarını söylediler. Bu arada, şahısların mantar toplamak için oraya geldikleri iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

