Tüm ekipler seferber oldu! Tarlada gezerken...

İzmit'e bağlı Kurfallı Köyü Civekler mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre tarlada gezmeye çıkan Cumali Kaya (34) belirlenemeyen bir nedenle bir anda dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Düştükten sonra yardım isteyen Cumali Kaya'nın yakınları sesin geldiği noktaya doğru yönelerek kendisini buldu. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşı yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma ile düştüğü dere yatağından çıkartarak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kerim YAVUZ