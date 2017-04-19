Tüm hesaplar galibiyet üzerine

Pazar günü sezonun son deplasmanında Erzincanspor’a konuk olacak Kocaelispor’da hazırlıklar sıkı bir program dahilinde devam ediyor.

Maçın kazanılması durumunda Play-Off’u garantileyecek olan Yeşil-Siyahlı ekipte tüm planlar üç puan üzerine yapılıyor.

MESUT, ERZİNCAN’A GÖTÜRÜLÜYOR

Bu sabah Vinsan Tesisleri’ndeki idmana kadro dışı bırakılan Kadir Gezer dışında tüm futbolcular katıldı. 5’e 2 ısınmayla başlayan antrenmanda daha sonra yarı sahada pas ve baskı çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada 6’ya 6 10’ar dakikalık maç oynandı. Başkan Bahri Yavuz da çalışmayı başından sonuna kadar takip etti. Antrenmanda tüm gözler Mesut Özdemir’in üzerindeydi. Tecrübeli futbolcu çok istekli ve hırslı görüldü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız, Mesut’u Erzincan kafilesine dahil edeceğini, son durumuna bakıp oynatıp oynatmamakla ilgili kararını vereceğini söyledi. Bu arada takımın yolculuk programı belli oldu. Kafile cumartesi 17.45 uçağıyla gidecek, pazar 21.35 uçağıyla dönecek. Henüz kesin olmamakla birlikte Simay Otel’de konaklanacak.