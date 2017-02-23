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Tüm okullar uyarıldı: Hemen polise bildirin

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Tüm okullar uyarıldı: Hemen polise bildirin
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı..

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezlerindeki en kıdemli usta öğreticilere kadro verileceğinden bahisle bakanlık ve üst düzey yöneticilerin adlarını kullanarak usta öğreticilerin bilgilerini isteyen ve daha sonra onlardan kadro için para talep edenler konusunda 81 il valiliğini uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı yaptı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden 81 il valiliğine ve oradan da tüm Okul ve Halk Eğitim Merkezlerine gönderilen yazıda, Genel Müdürlüğe yapılan sözlü başvurulardan, Bakanlıkça yaygın eğitim kurumlarının her birinde görev yapan en kıdemli ücretli usta ücretliye kadro verileceğinden bahisle, ilgili müdürlüklere telefon üzerinden iletişime geçildiği, kurum müdürlerinden ücretli usta öğreticilere ait kişisel bilgilerinin temin edilerek, kadrolu atama için para talep edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda bakanlığın adı kullanılarak kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtan ve yaygın eğitim kurumu müdürlüklerinden bilgi ve belge isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak şöyle denildi:"Bu tür taleplerle karşılaşan idarecilerin personele ilişkin bilgileri paylaşılmamaları ve bağlı bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla en kısa sürede emniyet ve savcılık birimlerine suç duyurusunda bulunmaları ile konunun valiliğinizce tüm yaygın eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim." 

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