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Tüm önlemler alınacak! Referandum için alarm verildi

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Tüm önlemler alınacak! Referandum için alarm verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun da olduğu 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla, İstanbul'da "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

İstanbul Yeşilköy'deki WOW Otel'de yapılan toplantıda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

GÜZELOĞLU DA KATILDI

Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın yanı sıra aralarında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun da olduğu 11 ilin valisi katıldı.

Toplantıda İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın valileriyle birlikte aynı illerin emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları hazır bulundu. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Halk oylamasının güvenliği gündemli toplantının ilki dün Ankara'da yapılmıştı. Bugün İstanbul'daki toplantının ardından öğleden sonra İzmir'de Ege bölgesinin toplantısı gerçekleştirilecek.

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