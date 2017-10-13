TÜMSİAD’da Yılmaz, Yılmaz’a devretti

Erdoğan Yılmaz, 6 yıl sürdürdüğü şube başkanlığı görevini Abdülkadir Yılmaz’a devretti. Erdoğan Yılmaz, “TÜMSİAD’ın kurucu yöneticisiyim. 6 yılı başkanlık olmak üzere 9 yıl hizmet ettim. Başkanlık görevime başladığımda 90 üyemiz vardı. Bu sayısı 750’ye çıkardık. Önemli projeler yaptık” dedi.

TİCARETİN SİYASETİ OLMAZ

Başkanlık görevini kendi isteğiyle bıraktığını ve Genel Merkezin uygun bulduğunu söyleyen Yılmaz, bundan sonra neler yapacağını şöyle açıkladı: “Kocaeli Ticaret Odası seçimlerine yönelik olarak ‘Diriliş KOTO’ adını verdiğimiz ve 250 kişiyle çalışma yapacağımız grup kurduk. Her siyasi görüşten; AK Parti, CHP ve MHP’den isimler bulunuyor. Ticaretin siyaseti olmaz diye düşünüyoruz. Bundan sonra emeğimiz ve gayretimizi Kocaeli ticaretine harcamamız gerekiyor. Bu nedenle TÜMSİAD başkanlığını bırakmanın şık olduğunu düşündüm. Nisan ayında yapılacak KOTO seçimlerinde Kocaeli’yi kucaklayacağız.” TÜMSİAD’ın yeni başkanı Abdülkadir Yılmaz da yaptığı ilk açıklamasında nitelikli olmak şartıyla üye sayısını artırmak için çalışacaklarını ve üyelere dokunacak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

ÜÇ İSİM ÖNERDİ

Genel Merkeze şube başkanlığı için 3 ismi; Abdülkadir Yılmaz, Kadir Erenoğlu ve Yunus Pehlivan’ı tavsiye ettiklerini belirten Yılmaz, görevinden ayrılma gerekçelerini kahvaltılı basın toplantısında açıkladı. Önceden planladığı gibi TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Erdoğan Yılmaz’ı cep telefonu ile arayarak 3 adayın içinden Abdülkadir Yılmaz’ı, şube başkanı olarak belirlediklerini açıkladı.