TÜMSİAD’tan istihdam seferberliğine destek

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi tarafından aylık düzenlenen üyelerle kahvaltılı sohbet toplantısının bu ay ki konuğu İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz oldu.

Tümsiad Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetiminin ağırladığı toplantıda konuşan Ulvi Yılmaz, işsizliği yüzde 9.5 düşürme hedefinde olduklarını söyledi. Yılmaz, yeni il binası için İzmit, Kuruçeşme ve Kartepe’de yer baktıklarını belirtti, “Nerede uygun yer bulursak oraya taşınacağız” dedi. Tümsiad Kocaeli Şubesi Başkanı Erdoğan Yılmaz da istihdam seferberliğine TÜMSİAD olarak 1000 kişiyi istihdam ederek destek vereceklerini söyledi.

YÖNETİM EKSİKSİZ KATILDI

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkan Erdoğan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Naz, Salih Sarıkaya, Mustafa Gülsel, Yunus Pehlivan, Ali Petekçi, Ali Haydar Yavaş, Zeki Batu, Yasin Abiş, Semih Subaşı, İdris Sağlam, Mehmet Coşan, Abdulkadir Yılmaz, üyeler, BBP İl eski Başkanı Serhat Duyar da toplantıda hazır bulundu.

Erdoğan Yılmaz, 777 üyeyle en az 1000 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti, “Ekonomiye destek vermek, bizler için de önemli” diye konuştu.

İşkur İl Müdürü Yılmaz, 7 Şubat 2017’de başlayan istihdam seferberliğinin devam ettiğini hatırlattı.

Kasım ayında % 12.1 olan işsizlik oranını % 9,5’lara düşürme hedefinde olduklarını anlatan Ulvi Yılmaz, Kocaeli’de asgari ücretle birini işe sokmanın çok ciddi sıkıntı olduğunu belirtti, “23 ve 24 Mart tarihleri arasında İstihdama yönelik yaptığımız ziyaretlerin geri dönüşümünü almayı bekliyoruz” dedi. Yılmaz, eleman arayan işletmelerin İşkur’a başvurmasını, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Şennur YILDIZ