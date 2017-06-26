Tunahan, G.O.Paşa’da kendini buldu

KYÖD Spor alt yapısında yıldızı parlayan, G.Saray’ın hemen hemen tüm küçük yaş kategorilerinde oynayan Tunahan Akgül, BAL’daki ilk sezonun ikinci yarısında Kocaelispor’a gelmişti.

Yeşil-Siyahlı ekipte fazla şans bulamadığı için kendisini gösterme şansı bulamayan yetenekli isim, sonrasında Sipopspor ve Tunaspor’da da aradığı ortamı bulamadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında BAL ekibi G.O.Paşa’ya geçen 22 yaşındaki isim burada üst düzey performansıyla dikkatleri çekti. Sağ ve sol açıkta görev yapan, takımın bankolarından biri olan yetenekli futbolcu, G.O.Paşa taraftarının sevgilisi oldu. 3.Lig’den birçok takımın listesinde olan Tunahan, “Önceliğim kulübümde devam etmek. Çünkü burada mutlu ve huzurluyum” dedi.