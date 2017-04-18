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Tunceli'de polis ve hakimleri taşıyan helikopter düştü

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Tunceli'de polis ve hakimleri taşıyan helikopter düştü
Tunceli'de saat 13.30 sıralarında bir helikopter düştü. Emniyet'e ait helikopterde seçim kurulunda görev yapan hakim ve polisler bulunuyordu. Helikopterde 2 hakim, 7 polis ve 3 personel olduğu belirtiliyor. 

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan Skorsky tipi polis helikopteri kalkışından 10 dakika sonra düştü. 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 personelin olduğu bildirildi. 

Düşen helikopterle ilgili yoğun sisin olduğu bölgede arama çalışmaları başlatıldı. 

Diyarbakır'dan bir askeri ekiple AFAD timinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.

Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

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