Tüp Bebek Yöntemi ve Sağlıklı Beslenme Tüp Bebek Yöntemi Nedir?

Doğal yolla gerçekleşmeyen üreme işleminin, laboratuar ortamında sağlanıp anne karnına yerleştirilmesine tüp bebek yöntemi denmektedir.

Baba adayının sağlıksız beslenme sonucu kalite seviyesi düşen sperm seviyesi, anne adayının doğuştan veya sonradan geçirdiği bir kaza sonucu veya sağlıksız beslenmeden kaynaklı vücut işlemini yerine getirememe sorunlarından dolayı tercih edilen bu işlem, doğal ve kimyasal ürünler ile de oluşması sağlanmaktadır. İdeal kiloda olmamak ve spor yapmamakta doğal yolla çocuk sahibi olamamanın nedenlerindendir.

Sağlıklı Beslenme!

Tüp bebek sahibi olmak isteyen aile bireyleri, hamilelik süresince sağlıklı beslenmelidir. Özellikle anne adayının, baba adayından daha dikkatli olmalıdır. Hamilelik süresi boyunca anne adayları, protein, vitamin, kalsiyum ve omega 3 bakımından faydalı yiyecekler tüketmelidir. Anne adayları, sebze ve meyveleri tüketmeden önce bol su ile yıkamalıdır. Yapacağı sebze yemekleri, makarna, mercimek, nohut gibi baklagiller ve yiyeceklerin sularını dökmeyiniz. Haşlanan suyun içerisinde barındırdığı vitaminin bebeğinize ve sizlere hamilelikte çok faydası olacaktır. Hamilelik süresince sigara ve alkolden kesinlikle uzak durunuz. Bolca sıvı tüketiniz. Çay ve meşrubat türleri yerine suyu çok tüketiniz. En az iki litre su içilmelidir. Yemekten yaklaşık bir saat sonra normal çay veya kahve tüketimi yerine bitki çayı tercih ediniz.

Bebeğin ve Annenin Sağlığına Faydalı Besinler!

Anne ve bebeğin sağlığı için gerekli olan protein, kalsiyum, folik asit, şeker ve karbonhidrat açısından faydalı ürünler ise şöyledir;

Protein, kansızlık ve demir açısından anne ve bebek için çok önemlidir. Anne adayı düzenli ve yeterli protein almazsa kansızlık hastalığı görülebilir ve anne düşük yapabilir. Bu nedenle anne ve bebeğin sağlığı için protein almasına özen gösterilmelidir. Protein açısından faydalı besinler ise şöyledir; Kırmızı et, yumurta, tavuk, balık süt ve süt ürünleri düzenli olarak tüketilmelidir.

Kalsiyum, anne ve bebeğin kemik ve diş sağlığı açısından çok faydalıdır. Özellikle 8. Hafta itibari ile bebeğin kemik gelişimi başlamaktadır ve annenin bu süre zarfından düzenli olarak kalsiyum almalıdır. Anne adayı, yoğurt, süt ve sebzelerden kalsiyum ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Folik asit, anne adaylarının hamilelik süresi ile beraber yaşadığını hormonal ve duygusal dönemde gerekmektedir. Anne adayı hamilelik süresinde yaşadığı duygusal ve hormonal olaylar, yanlarında ruhsal badireleri de getirmekte. Anne sağlığını ve sinir sisteminin sağlıklı kalması açısından bolca folik asit içeren ürünler tüketmelidir. Ceviz, fındık, fıstık, Antep fıstığı ve kaju gibi ürünler içerisinde bolca folik asit barındıran başlıca kuruyemişlerdir.

Şeker, hamilelik sürecinde anneye enerji veren başlıca etkendir. İçerisinde şeker barındıran bal ve pekmez enerji için anne adaylarına faydalıdır.

Karbonhidratlar, gebelik sürecinde günlük enerji ihtiyacımızı karşılamaya yaramaktadır. Bu ürünlerin çok tüketilmesi gereksiz kilo alımına neden olmaktadır. Aşırı kilolu anne adaylarının az tüketmesi gerekmektedir. Ekmek ve pilav annenin günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılayacaktır. Ankara tüp bebek merkezi fiyatları için tıklayınız.