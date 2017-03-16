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Tüpraş pazarlığında ücret konusu askıda

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Tüpraş pazarlığında ücret konusu askıda
Türkiye genelinde 4 bin işçiyi ilgilendiren Tüpraş’taki toplu sözleşme pazarlığına Petrol-İş Sendikası ile işveren temsilcileri arasında devam edildi.

Bir önceki oturumda işveren birinci altı ay için yüzde 4.73’lük artış önermiş, sendika bu teklifi reddetmişti.

İDARİ MADDELER

Taraflar bir kez daha masaya oturdu. Petrol-İş Şube Başkanı Salih Akduman, ücret konusunun hiç ele alınmadığını, taslaktaki 5 idari maddenin geçildiğini açıkladı. Ayrıca, günlük yemek parası 11.50 TL, evlenme yardımı 515 TL, doğum yardımı 315 TL olarak kabul edildi. İşçi ve işveren temsilcileri 21 Mart Salı günü pazarlığa devam edecek.

Ayşegül Kalaycı

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