"Tüpraş Sapanca Gölü'nden su almıyor"

Bakan Işık, bugün İzmit'te Kocaeli ve Sakarya'daki yerel medya temsilcileriyle yapılan toplantıda TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden su çektiği iddialarına da cevap verdi.

Sakarya Kent Gazetesi temsilcisi Hüseyin Cumali’nin "Sakaryalılar Tüpraş’ın Sapanca’dan su almasından çok rahatsız" demesinin üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şu yanıtı verdi: "Tüpraş artık Sapanca’dan su çekmiyor. Bunun sebebi de Tüpraş gri su alımına başladı. Sapanca gölü- TÜPRAŞ tartışması artık geçmişte kaldı. Halkın ihtiyacı varsa suya sanayi kendi ihtiyacına çözüm bulacaktır. Sapanca Gölü de TÜPRAŞ da bizim" dedi. Bilindiği gibi Sapanca Gölü'nden izinsiz su çektikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut ve eski İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter beraat etmişti. Bakan Işık'tan yeni müjdeler "KOCAELİ EVET'TE İYİ DURUMDA"

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