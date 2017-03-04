"Tüpraş Sapanca Gölü'nden su çekmiyor"

Bakan Işık, bugün İzmit'te Kocaeli ve Sakarya'daki yerel medya temsilcileriyle yapılan toplantıda TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden su çektiği iddialarına da cevap verdi.

Sakarya Kent Gazetesi temsilcisi Hüseyin Cumali’nin "Sakaryalılar Tüpraş’ın Sapanca’dan su almasından çok rahatsız" demesinin üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şu yanıtı verdi:

"Tüpraş artık Sapanca’dan su çekmiyor. Bunun sebebi de Tüpraş gri su alımına başladı. Şu anda bizim Körfez arıtma tesislerinden gelen gri suyu kendisini de bir arıtmadan geçirerek kullanıyor. Sapanca Gölü minimize edildi. Özelleştirmeden gelen bir hakları var ama onu da fazla kullanmak istemiyorlar. Artık Sapanca Gölü-Tüpraş tartışması geçmişte kaldı. Bu Tüpraş açısından da daha iyi oldu. Halkın ihtiyacı varsa sanayici kendisi çözüm bulacak. Sapanca da bizim Tüpraş da bizim ama aklımızı kullanıyoruz."

Bilindiği gibi Sapanca Gölü'nden izinsiz su çektikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut ve eski İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter beraat etmişti.

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