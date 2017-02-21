Tüpraş ve Gübretaş görüşmeleri zorlu geçiyor

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş ve Gübretaş’ta çalışan toplam 4 bin 270 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri oldukça zorlu geçiyor.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman oldukça zorlu geçen Tüpraş ve Gübretaş toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili bilgi verdi. İlk olarak Tüpraş görüşmeleri hakkında bilgi veren Akduman, “Tüpraş’ta 2 tane maddeyi geçebildik. Çok tartışmalı ve zor bir süreç yaşıyoruz. Kalan maddelerin hemen hemen hepsi birbiri ile bağlantılı ücret ile ilgili maddeler Hemen hem tüm maddelerde bir tartışma yaşıyoruz. Ücret konusunda teklif yok” dedi. Sendika fabrikada çalışan 4 bin işçi için ücretlerde ve sosyal haklarda yüzde 20 zam istiyor. Bir sonraki görüşme 3 Mart Cuma günü saat 10.00’da gerçekleşecek” dedi.

GÜBRETAŞ 17 MART’TA

Gübretaş görüşmesi hakkında da bilgi veren Akduman, “Gübretaş’ta 5 tane idari madde geçti. Bu dönem sözleşmelerimiz çok zor geçiyor. Bundan sonra da zor geçmeye aday. Herhangi bir ücret teklifi yok. Daha iş değerlendirmesi üzerinde tartışıyoruz” dedi. Bir sonraki görüşme 17 Mart Cuma Günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Gübretaş’ ta sendika, işverenden işçilerin ücretlerine seyyanen 600 TL zam yapılmasını istiyor. Sosyal haklarda ise yüzde 20 zam talep ediyor. Ayrıca aynı işi yapan işçilerin aynı maaşı alması için görüşmeler yapılıyor. Toplam 76 maddenin yer aldığı Tüpraş ve Gübretaş görüşmelerinde artık ücret tartışmalarına gelindi.

Ayşegül Kalaycı

