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Tüpraş ve Gübretaş için Petrol-İş masaya oturuyor

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Tüpraş ve Gübretaş için Petrol-İş masaya oturuyor
Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu iş yerlerinde yeni dönem toplu sözleşme pazarlıklarına başladı.

Egesil ve Ege Kimya işyerlerinde işverenle ilk tur görüşmeleri yapan Petrol-İş, yarın (Çarşamba) Tüpraş ve Gübretaş’la yeni dönemin ilk toplantılarını yapacak. 

YÜZDE 20 İSTENİYOR

 Petrol-İş Sendikası, yarın (Çarşamba) saat 11.00’de Tüpraş, saat 14.00’de Gübretaş ile masaya oturacak. Tüpraş’taki 4 bin işçi için sendika yüzde 20 zam talep ediyor. Gübretaş’taki 270 işçi için de seyyanen 600 TL zam isteniyor.

Ayşegül KALAYCI

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