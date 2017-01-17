Tüpraş ve Gübretaş için Petrol-İş masaya oturuyor

Egesil ve Ege Kimya işyerlerinde işverenle ilk tur görüşmeleri yapan Petrol-İş, yarın (Çarşamba) Tüpraş ve Gübretaş’la yeni dönemin ilk toplantılarını yapacak.
YÜZDE 20 İSTENİYOR
Petrol-İş Sendikası, yarın (Çarşamba) saat 11.00’de Tüpraş, saat 14.00’de Gübretaş ile masaya oturacak. Tüpraş’taki 4 bin işçi için sendika yüzde 20 zam talep ediyor. Gübretaş’taki 270 işçi için de seyyanen 600 TL zam isteniyor.
Ayşegül KALAYCI
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