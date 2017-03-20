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Tüpraş ve Gübretaş’ta işveren temkinli

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Tüpraş ve Gübretaş’ta işveren temkinli
Türk- İş’e bağlı Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Gübretaş ve Tüpraş’ta çalışan 4 bin 300 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren ücret teklifinde bulunmadı.

TÜPRAŞ 21 MART’TA
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda ocak ayından bu yana devam eden toplu sözleşme görüşmeleri bu dönem oldukça zorlu geçiyor. Tüpraş’ta çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren görüşmelerde son olarak 5 madde daha geçmiş, önceki oturumunda 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren yeni ücret teklifinde bulunmadı. Görüşmeler hakkında bilgi veren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman işverenin sunduğu ücret teklifini az buldukları için bir ücret teklifinde bulunmadıklarını söyledi. Anlaşma sağlanan 5 maddeye sonrasında Günlük yemek parası 11, 5 TL, evlenme parası 515 TL, doğum parası  315 TL, defin parası 750 TL-1250 TL -525 TL olarak belirlendi. Ayrıca ölüm maluliyet halinde tazminat belirleyen bir madde geçti. Sendika; Tüpraş için yüzde 20 zam istiyor. Görüşmeler 21 Mart Salı günü gerçekleşecek. 

GÜBRETAŞ 17 NİSAN’DA
Gübretaş’ta çalışan 270 işçiyi ilgilendiren görüşmede ise 2 madde daha geçti. Ücret maddeleri ise görüşülmedi. İşveren ile gerçekleşen görüşme hakkında bilgi veren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Görüşmeler yavaş yürüyor. İşverenler bu dönem  çok konuşuyor ve ağlıyorlar. Görüşmede 2 madde geçebildik. Ücret maddeleri ile ilgili gelişme yok” dedi. Görüşmeler 17 Nisan Cuma günü saat 14.00’te devam edecek. Sendika Gübretaş’ta işçilerin ücretlerine seyyanen 600 TL, sosyal haklarda ise yüzde 20 zam talep ediyor. Sendikanın ayrıca aynı işi yapan işçilerin aynı maaşı alması için talebi var. Oturumlarda 76 madde üzerinde görüşme yapılıyor. 

Ayşegül KALAYCI

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