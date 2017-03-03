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Tüpraş'ta 11 maddede anlaşma

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Tüpraş'ta 11 maddede anlaşma
Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Tüpraş’ta çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin dördüncü oturumu bugün  gerçekleşti.

11 MADDE

Görüşmeler Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılımı ile gerçekleşti. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş’ta idari 11 madde üzerinde anlaşma sağlandı.İşveren ilk kez bu oturumda ücret teklifinde bulundu.

İşveren masaya ücret teklifi olarak ilk 6 ay gerçekleşen enflasyon olan yuzde 4.73, diger üç 6 altı aylık dilimlerde de enflasyon oranında teklif verdi. Sosyal haklara yüzde 8 teklif verdi. Petrol iş sendikası teklifi kabul etmedi ve 5. görüşme 15 Mart tarihinde yapılacak.

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