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Tüpraş’ta 4 bin işçinin gözü bu görüşmedeydi! Yeni gelişme

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Tüpraş’ta 4 bin işçinin gözü bu görüşmedeydi! Yeni gelişme
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş’ta devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde 2 madde daha geçti.

Tüpraş’ta çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 2 idari maddede daha anlaşma sağlandı. Petrol İş Sendikası ile işveren arasında gerçekleşen görüşmeler oldukça gergin bir ortamda geçti. İşveren ile gerçekleşen görüşme hakkında bilgi veren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Görüşmeler yavaş yürüyor. İşverenler bu dönem  çok konuşuyor ve ağlıyorlar. Görüşmede 2 madde geçebildik. Onun dışında bir şey yok. Görüşmelere 17 Nisan’da  saat 14.00’te devam edeceğiz. Ücretle ilgili herhangi bir gelişme yok” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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