  • BIST 82.976
  • Altın 146,876
  • Dolar 3,7951
  • Euro 4,0443
  • Kocaeli 7 °C

Tüpraş’ta 42, Gübretaş’ta 15 maddede anlaşma

»
Tüpraş’ta 42, Gübretaş’ta 15 maddede anlaşma
Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan toplam 2 bin 300 işçiyi ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Tüpraş’ta çalışan 4 bin kadar işçi ve Gübretaş’ta çalışan 270 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumları geçtiğimiz gün gerçekleşti.

TÜPRAŞ'TA 42

Görüşmeler Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılımı ile gerçekleşti. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş’ta idari 42 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

GÜBRETAŞ'TA 15

Gübretaş’ta ise 15 idari madde üzerinde anlaşma sağlandı. Tüpraş ve daha önce ilk oturumları yapılan Ege Sil ile Ege Kimya’nın ikinci oturumları 3 Şubat’ta saat 10.00’da, Gübretaş’ın ikinci oturumu ise 27 Ocak’ta saat 14.00’te Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde gerçekleşecek

 Oturumlarda 76 madde üzerinde görüşme yapılıyor. Sendika; Tüpraş için yüzde 20, Gübretaş için ise işçilerin ücretlerine seyyanen 600 TL zam yapılmasını talep ediyor. Ege Sil ve Ege Kimya’nın ikinci oturumları ise 3 Şubat tarihinde yapılacak.

 Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 607 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu19 Ocak 2017 Perşembe 10:55
  • İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısı orayı da kirletti!19 Ocak 2017 Perşembe 10:07
  • Kirlilik raporu yarın açıklanacak19 Ocak 2017 Perşembe 09:15
  • Anayasa değişikliği teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 23:33
  • Kocaeli'de FETÖ mağduru öğretmenler için komisyon inceleme yapacak18 Ocak 2017 Çarşamba 22:41
  • Bakan Işık ilk defa Kocaeli'den açıkladı: O yasak tamamen kalkacak18 Ocak 2017 Çarşamba 22:40
  • Ulaşımda gündem: Metro18 Ocak 2017 Çarşamba 21:42
  • Reina saldırganından dikkat çeken ifadeler18 Ocak 2017 Çarşamba 19:45
  • İlk milli fırkateynin yapımına başlanıyor18 Ocak 2017 Çarşamba 18:49
  • Kurt: “Tükenmişliğimizin son evrelerini yaşıyoruz”18 Ocak 2017 Çarşamba 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti