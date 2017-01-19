Tüpraş’ta 42, Gübretaş’ta 15 maddede anlaşma

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan toplam 2 bin 300 işçiyi ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Tüpraş’ta çalışan 4 bin kadar işçi ve Gübretaş’ta çalışan 270 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumları geçtiğimiz gün gerçekleşti.

TÜPRAŞ'TA 42

Görüşmeler Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılımı ile gerçekleşti. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş’ta idari 42 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

GÜBRETAŞ'TA 15

Gübretaş’ta ise 15 idari madde üzerinde anlaşma sağlandı. Tüpraş ve daha önce ilk oturumları yapılan Ege Sil ile Ege Kimya’nın ikinci oturumları 3 Şubat’ta saat 10.00’da, Gübretaş’ın ikinci oturumu ise 27 Ocak’ta saat 14.00’te Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde gerçekleşecek

Oturumlarda 76 madde üzerinde görüşme yapılıyor. Sendika; Tüpraş için yüzde 20, Gübretaş için ise işçilerin ücretlerine seyyanen 600 TL zam yapılmasını talep ediyor. Ege Sil ve Ege Kimya’nın ikinci oturumları ise 3 Şubat tarihinde yapılacak.

Ayşegül KALAYCI