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Tüpraş'ta 5 madde kabul edildi

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Tüpraş'ta 5 madde kabul edildi
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu  Tüpraş’ta işveren ile gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde 5 sosyal madde daha geçti.

Yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin önceki oturumunda 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren yeni ücret teklifinde bulunmadı.

Görüşmeler hakkında bilgi veren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, işverenin sunduğu ücret teklifini az buldukları için bir ücret teklifinde bulunmadıklarını söyledi.

Anlaşma sağlanan 5 maddeye sonrasında Günlük yemek parası 11, 5 TL, evlenme parası 515 TL, doğum parası  315 TL, defin parası 750 TL-1250 TL -525 TL olarak belirlendi. Ayrıca ölüm maluliyet halinde tazminat belirleyen bir madde geçti. Görüşmeler 21 Mart Salı günü gerçekleşecek. Gübretaş görüşmeleri ise yarın Cuma saat 14.00’te yapılacak.

Ayşegül Kalaycı

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