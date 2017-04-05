Tüpraş’ta soğuk rüzgarlar

Tüpraş Rafinerileri’nde çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ve Petrol İş Sendikası arasında ücret zamları konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Başladığı günden beri gergin geçen görüşmeler son oturumda koptu. Önceki oturumlarda 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren, dünkü oturumda yine yeni bir ücret teklifi vermedi.

PETROL-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Görüşmeleri değerlendiren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Sözleşme görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedemedik. Hiç bir maddede anlaşma olmadı. Sözleşmede koptuk. Bundan sonraki süreçte genel merkezin alacağı tavır neticesinde bir yol izleyeceğiz. Uyuşmazlık pozisyonuna geldik. Tarafsız arabulucu olarak Prof. Dr. İbrahim Subaşı atandı. 21 günlük arabulucu süreci başladı. Görüşmeler farklı bir boyuta girdi” dedi.

Petrol İş Kocaeli Şubesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizin tek rafineri şirketi olan TÜPRAŞ, kurulduğu günden bugüne ekonomiye koyduğu katkılar, ürettiği yüksek katmadeğer ve yaptığı ihracat ile Türkiye'nin en önemli ve stratejik kuruluşu olmuştur.

TÜPRAŞ'ın varlığı, ülkemizde rafineri ürünlerinin güvenli bir şekilde temin edilebilmesine, yüksek katmadeğer yaratan üretime, istihdamın artırılmasına, sektörde teknoloji transferi ile bilgi birikiminin oluşmasına olanak sağlamıştır.

TÜPRAŞ'ın sektörde ve ekonomide en büyük şirket haline gelmesinde en büyük pay, kuşkusuz, her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen ve yüksek riskleri göze alarak çalışan işçilerindir.

TÜPRAŞ'ın misyon ve vizyonunun sürekliliğinin güvencesi, yüksek kalifikasyona sahip biz çalışanların örgütlü olması ve özelleştirme sonrası dönemde de el birliğiyle tesis edilen çalışma barışına yıllardır sahip çıkmasıdır.

Sendikamız Petrol-İş, 2017-2018 dönemini kapsayan ve 18.01.2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde de aynı hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmiş, bu doğrultuda tavır almıştır.

Aynı süreçte TÜPRAŞ işvereni; sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni vs. konularda dayatmalarda bulunmuş ve çalışma barışını tehdit edecek düzenlemeleri gündeme getirmiştir.

İşveren sözleşme süresini 3 yıla çıkarmak, vardiyalı çalışanların çalışma saatlerini arttırmak ve buna bağlı olarak fazla çalışma düzenlemesinde değişiklikler yapmak, ayrıca hafta tatili çalışması karşılığı ücretli izin kullandırılması ve ödemeleri, ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklikler yapmak istemektedir. Kısacası işveren, binlerce işçinin ve Petrol-İş'in itirazlarına rağmen çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemekte, işçinin kazanımlarını tırpanlamaya çalışmaktadır.

İşverenin bu dayatmaları sonucunda toplu sözleşme süreci, ne yazık ki, tıkanmış ve sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir.

TÜPRAŞ işçisi, bu dayatmalara boyun eğmeyecek, haklarına ve kazanımlarına sahip çıkacaktır! Çalışma barışını bozarak TÜPRAŞ'ın üretim ve faaliyetlerine zarar verecek bu dayatmalardan vazgeçilmeli, işçinin sesine kulak verilmelidir.

"UYARILAR DİKKATE ALINMADIĞI TAKDİRDE..."

TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş olarak, sözleşme sürecinin işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmit, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri'nde eş zamanlı 2 saat iş bırakıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu eylemlerle ortaya koyacağımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna tüm açıklığıyla duyuruyoruz.

TÜPRAŞ işçisi, zamanında özelleştirmeye karşı verdiği mücadeleyi bugün TÜPRAŞ'a, kazanımlarına ve alın terine sahip çıkmak için vermekten çekinmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞÇİLER İKİ SAAT GEÇ BAŞLADI