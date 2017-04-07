Tüpraş’ta soğuk rüzgarlar devam ediyor

Petrol İş Sendikası ile Tüpraş işvereni arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri sonrası işçiler bugün tepki olarak yaklaşık 4 saat vardiyaya geç başladı. İşçiler önceki gün de 2 saat geç iş başı yapmışlardı.

Tüpraş Rafinerileri’nde çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ve Petrol İş Sendikası arasında ücret zamları konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Başladığı günden beri gergin geçen görüşmeler son oturumda koptu. Önceki oturumlarda 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren, önceki günkü oturumda yine yeni bir ücret teklifi vermemişti.

"İş, ekmek yoksa barış da yok"

Önceki gün Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde sabah 2 saat iş bırakan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. Sabah vardiyasına gelen işçiler işbaşı yapmadı. Gece vardiyasında çalışan işçiler de fabrikada kaldı. İşçiler rafinerinin önünde toplanarak eylem yaptı. Eyleme hafta tatili olanlar ve Gübretaş işçi temsilcileri destek verdi. Sendika yöneticileri konuşma yaparken, işçiler "İş, ekmek yoksa barış da yok" diye slogan attı. İşçiler yaklaşık 4 saat sonra alkışlarla protestoda bulunarak içeri girdi.

18 NİSAN'A KADAR EYLEM YOK

İşçilerin vardiyaya geç başlama eyleminin 18 Nisan'a kadar yapılmayacağı öğrenildi. 18 Nisan'da Genel Merkez'de yapılacak toplantıda kararlar alınacak.

Görüşmeleri değerlendiren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Sözleşme görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedemedik. Hiç bir maddede anlaşma olmadı. Sözleşmede koptuk. Bundan sonraki süreçte genel merkezin alacağı tavır neticesinde bir yol izleyeceğiz. Uyuşmazlık pozisyonuna geldik. Tarafsız arabulucu olarak Prof. Dr. İbrahim Subaşı atandı. 21 günlük arabulucu süreci başladı. Görüşmeler farklı bir boyuta girdi” demişti.