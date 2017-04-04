Tüpraş’ta TİS görüşmeleri koptu

Petrol İş Sendikası ile Tüpraş işvereni arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri koptu.

Tüpraş Rafinerileri’ nde çalışan 4 bin kadar işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ve Petrol İş Sendikası arasında ücret zamları konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Başladığı günden beri gergin geçen görüşmeler son oturumda koptu. Önceki oturumlarda 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren, dünkü oturumda yine yeni bir ücret teklifi vermedi.

ARABULUCU SÜRECİ

Görüşmeleri değerlendiren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Sözleşme görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedemedik. Hiç bir maddede anlaşma olmadı. Sözleşmede koptuk. Bundan sonraki süreçte genel merkezin alacağı tavır neticesinde bir yol izleyeceğiz. Uyuşmazlık pozisyonuna geldik. Tarafsız arabulucu olarak Prof. Dr. İbrahim Subaşı atandı. 21 günlük arabulucu süreci başladı. Görüşmeler farklı bir boyuta girdi” dedi.

Ayşegül Kalaycı