  • BIST 89.813
  • Altın 145,595
  • Dolar 3,6264
  • Euro 3,9156
  • Kocaeli 11 °C

Tüpraş’ta yeni ücret teklifi yok

»
Tüpraş’ta yeni ücret teklifi yok
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu  Tüpraş’ta işveren ile gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde 1 madde daha geçti.

Yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin önceki oturumlarında 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren yeni ücret teklifinde bulunmadı. Görüşmelerin çok gergin geçtiğini söyleyen Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman "Yeni bir ücret teklifi yok. Onlar daha önceki ücret tekliflerinde ısrarcı oldukları için biz de revize etmedik. Toplantı gergin bir ortamda geçiyor. Geri adım atmayı düşünmüyoruz” dedi. Görüşmeler 4 Nisan Salı Günü saat 10.00’da devam edecek. 

Ayşegül Kalaycı

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doların düşüşü devam ediyor21 Mart 2017 Salı 19:41
  • Kıdem tazminatında tavan ücretleri belli oldu21 Mart 2017 Salı 16:29
  • Milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi21 Mart 2017 Salı 13:48
  • Büyükşehir'den istihdam projesine katkı21 Mart 2017 Salı 13:41
  • Büyükşehir’de pazarlık yarın devam edecek21 Mart 2017 Salı 11:37
  • Kocaeli Büyükşehir’den satılık üç konut 21 Mart 2017 Salı 10:41
  • Kandıra yolları için ihale bugün21 Mart 2017 Salı 10:24
  • Binlerce işçinin gözü bu pazarlıkta21 Mart 2017 Salı 10:10
  • Şimşek: Trafik sigortasında tavan fiyatın geçici olmasını ümit ediyoruz20 Mart 2017 Pazartesi 21:08
  • Büyükşehir’in yeni projesi salma yumurta tavukçuluğu20 Mart 2017 Pazartesi 17:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti