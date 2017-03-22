Tüpraş’ta yeni ücret teklifi yok

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tüpraş’ta işveren ile gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde 1 madde daha geçti.

Yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin önceki oturumlarında 6 aylık enflasyon oranı olan 4,73 TL zam teklifinde bulunan işveren yeni ücret teklifinde bulunmadı. Görüşmelerin çok gergin geçtiğini söyleyen Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman "Yeni bir ücret teklifi yok. Onlar daha önceki ücret tekliflerinde ısrarcı oldukları için biz de revize etmedik. Toplantı gergin bir ortamda geçiyor. Geri adım atmayı düşünmüyoruz” dedi. Görüşmeler 4 Nisan Salı Günü saat 10.00’da devam edecek.

Ayşegül Kalaycı