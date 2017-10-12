TÜPRAŞ'taki patlamaya 7 gözaltı
İzmir’in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde, dün saat 09.25 sıralarında patlama olmuş, 4 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Patlamayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
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Dün yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ ve taşeron firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.
TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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