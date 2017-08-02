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Tüpraş'tan yılın ilk yarısında 2,3 milyar lira net kâr

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Tüpraş'tan yılın ilk yarısında 2,3 milyar lira net kâr

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-haziran dönemindeki toplam satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak, 15 milyon 278 bin tona yükseldi ve şirketin bu dönemdeki net karı 2 milyar 326 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıla kıyasla olumlu seyreden küresel rafinaj sektöründe, yüksek kompleksitesinden aldığı güçle tam kapasite çalışarak yoluna devam eden şirketin yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 5,1 arttırdığı kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğine 52 dolar/varil seviyesinde başlayan ham petrol fiyatının ABD, Libya ve Nijerya'dan gelen üretim artışlarının yanı sıra mayısta gerçekleşen OPEC karar toplantısında kesinti miktarlarının değiştirilmemesinin de etkisiyle 44 dolar/varil seviyesine kadar gerilediği aktarılan açıklamada, ham petrol fiyatının haziran sonunda 47,4 dolar/varile yükseldiği, 3 aylık ortalamanın ise 49,8 dolar/varil olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İlk çeyrekte başlayan Avrupa ve Rusya rafineri bakımlarının ikinci çeyreğe uzaması ve Ortadoğu'daki bazı rafinerilerde yaşanan arz kesintilerinin nisan ayında ürün karlılıklarına pozitif yansıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Mayıs ve haziran aylarında ise normal seviyelerinin üzerinde seyreden fuel oil karlılığının da etkisiyle rafineri kapasite kullanım oranları küresel olarak yüksek seyretmiştir. Diğer yandan, düşük fiyat ortamının devam etmesi, havacılık sektöründe toparlanma ve gelişmiş ekonomilerde özellikle Avrupa'da iyileşen ekonominin etkisiyle ürün talepleri geçen yılın da üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 2017 ikinci çeyreğinde güçlenen ürün karlılıklarının etkisiyle ortalama Akdeniz marjı 5,8 dolar/varil olmuş, aynı dönemde Tüpraş tam kapasite çalışarak 7,8 dolar/varil net marj elde etmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlk yarıda 105,3 milyon dolarlık yatırım

Söz konusu dönemde 7,8 milyon ton üretim rakamına ulaşan Tüpraş'ın 6,6 milyonu yurtiçine 1,4 milyon tonu da uluslararası pazarlara olmak üzere toplamda 8,1 milyon tonluk satış gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"2016 yılına kıyasla daha yüksek seyreden ham petrol fiyatı, dolar/TL kurundaki yükseliş ve toplam satış hacminin yüzde 5 büyümesi ile 2017 ikinci çeyrek satış hasılatı yaklaşık yüzde 50 artarak 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. Tüpraş, aynı dönemde güçlü rafinaj ortamında gösterilen başarılı operasyonel yönetimle faaliyet karını 1,48 milyar liraya yükseltmiştir. Başarılı finansal risk yönetimi ve işletme sermayesi yönetimi etkisiyle vergi öncesi kar ise 1,43 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 6 aylık satış hasılatını 25 milyar liraya çıkaran Tüpraş ilk yarı yılda 2,3 milyar liralık net kar rakamına ulaşmıştır."

Açıklamada, Tüpraş'ın hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürerek 2017 yılı ilk yarısında toplam 105,3 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiği belirtilerek, "Şirketimiz artan küresel rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." denildi.

Tüpraş'ın yılın ocak-haziran dönemine ait operasyonel ve finansal verileri şöyle:

 2016-62017-6Fark
Toplam şarj (Bin ton)14.17115.6621.491
Toplam satış (Bin ton)14.53015.278748
Satış hasılatı (Milyon TL)14.64525.00010.355
Faaliyet karı (Milyon TL)7672.7902.023
Vergi öncesi kar (Milyon TL)4952.4871.992
Net dönem karı (Milyon TL)4092.3261.917

 

 

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