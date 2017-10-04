Turan Feyzi Develi hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Turan Feyzi Develi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Develi ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık S.Y, kimya firması olduğunu, çevre edinmek ve ticari ilişkilerini genişletmek için Kocaeli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneğine (KASİAD) üye olduğunu söyledi.

Üye olduğu tarihte KASİAD'ın FETÖ'ye ait olduğunu bilmediğini, bu durumu dernek KHK ile kapatıldıktan sonra öğrendiğini dile getiren tanık S.Y, "Sanığı bu dernekte düzenlenen eğitim seminerleri ve diğer faaliyetler sırasında tanıdım. Kendisiyle telefon görüşmelerim tespit edilmiş. Emniyete çağırıp, nereden tanıdığımı sordular. Polis merkezinde sanığın örgüt üyesi olduğunu söylemedim. O gün çok depresif bir ruh halindeydim, ifademi okumadan imzaladım. Sanığın FETÖ ile irtibatı olup, olmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Develi ise KASİAD üyesi olmadığını, sadece burada düzenlenen birkaç eğitim seminerine gittiğini ileri sürerek, derneğin FETÖ'ye ait olduğunu KHK ile kapatıldıktan sonra öğrendiğini iddia etti.

Örgüt üyesi olmadığını ve örgüte finansman sağlamadığını savunan Develi, tahliyesini talep etti.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Develi'nin "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasından beratini, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklu bulunduğu süre ile ceza miktarı göz önüne alındığında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.