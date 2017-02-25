Turan Güneş bana “Adam olacaksın” dedi

Kırmızı Otobüs Yabancı Dil Kurslarının “Kariyer Günleri” konferansına katılan İzmitli Eczacı Ataman Özbay, hayatında eski Bakan Turan Güneş’in çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Özbay, “Güneş, bana ‘okuyacaksın adam olacaksın’ derdi” şeklinde konuştu.

Kırmızı Otobüs Yabancı Dil Kursları “Kariyer Günleri” adı altında düzenlediği konferansların ikincisi bugün Fuar İçinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konferansta Eczacı Ataman Özbay konuşmacı olarak yer aldı. Kurs ortaklarından Mustafa Açıkgöz ve Gökhan Toker kurs öğrencilerine yönelik başlatılan “Kariyer Günleri’nin” devamının geleceğini söyledi. Kurs öğrencileri konferansa yoğun katılım sağladı.

BAŞARININ SIRRI DOĞRU KARAR VERMEK

Öğrencilere hayat hikayesini anlatan Ataman Özbay, “Doğma büyüme İzmitliyim. İzmit’in en fakir ailesinin çocuğu olarak doğdum bu günlere çalışarak geldim. Konferans sırasında içinizden 5 kişiye dokunursam buradan mutlu ayrılacağım. Başarılı iş adamlarına sormuşlar “Başarılı olmanın sırrı nedir?” diye. Başarılı olmanın sırrı doğru karar vermektir. Hayatımda verdiğim en büyük karar fakülte de Doç. Dr. Olan hocam ile evlenmekti” ifadelerini kullandı.

TURAN GÜNEŞ DİNLEMEK ADAM ETTİ

Çocukluk yıllarında çalışma hayatı içinde olduğunu söyleyen Özbay, “Gazetelerin matbaalarında çay ve kahve servisi yapardım. Gazetelere valiler, belediye başkanları çok sıklıkla gelirdi. En çokta eski bakan Turan Güneş gelirdi. Güneş’in bir kadife pantolonu vardı hayatımda ilk kez kadife bir pantolon görmüştüm. Bana ‘okuyacaksın adam olacaksın’ derdi. O zaman oturduğum mahalle Yukarı Pazar’da okul yoktu. Ama Güneş’i dinlemek beni adam etti” şeklinde konuştu.

SANAL DÜNYA ÇOK ACIMASIZ

Güneş’in kendisine sık sık öğüt verdiğini belirten Özbay, “Güneş bana ‘okulda imtihanın var ve o gün anneni veya babanı da cenazesi var. Hangisine gidersin? Tabi ki de imtihana’ demişti. Hayatımı o zaman belirledim. Şimdilik gençlerin en büyük hatası 40 veya 50 yaşına gelince ne olacağını düşünmemeleri. Sanal dünya çok acımasız. Gidişatınız çok kötü hayatınıza bakın. Ben gazetede çalışıyordum ama eczacı oldum çok büyük paralar kazandım. Bunların hepsi büyük sözü dinlemekle olur” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

