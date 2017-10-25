Türe ve Akıllı A Kursu’nu bitirdi
İlimiz futbol antrenörlerinden Hüseyin Türe ile Faruk Akıllı, 15 gündür İstanbul Riva Tesislerinde devam eden UEFA A Kursu’na katılmışlardı.
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Çınarlıspor altyapı teknik sorumlusu Hüseyin Türe ile Gölcükspor’da daha önceki yıllarda kaleci antrenörü olarak görev yapan Faruk Akıllı, kursu başarıyla tamamladılar. Riva Tesislerindeki Kursta Mustafa Güler ve Eski Beşiktaşlı Mehmet Ekşi eğitimci olarak görev yaptılar.
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Etiketler : Çınarlıspor, Gölcükspor
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