Turgut Orhon vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak Vali Kazım Bey Apartmanı’nda oturan, İzmit’in eski esnaflarından Fethiye Caddesi’ndeki eski Orkide Mağazası’nın sahibi Turgut Orhon (90), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Mine Orhon’un eşi, Ayşegül Orhon, Buket Atalay ve Nilüfer Akcan’ın babası olan Turgut Orhon’un cenazesi, yarın öğle vakti Fevziye Camisi’nde kılınacak namazın ardından Sapanca Mezarlığı’nda toprağa verilecek.