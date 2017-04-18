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Turgut Özal semt konağında sona doğru

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Turgut Özal semt konağında sona doğru
Dilovası Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi’nde hizmete girecek olan çok amaçlı Semt Konağı inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. 

Dilovası Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi sakinlerinin yoğun isteği üzerine yapımına başlanan Turgut Özal Mahallesi Semt Konağı bitme aşamasına geldi. Geçmişte tek katlı ve eski bir yapı olan Turgut Özal Mahallesi Semt Konağı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma sonrası 3 katlı ve daha modern bir şekilde dizayn edilerek yapımına başlanmıştı. 800 metre kare açık alan üzerinde 500 metrekare kapalı alanı olan yeni semt konağının içerisinde taziye ve konferans salonu, kütüphane, bilgi evi, toplantı salonları ve mescit bulunuyor. Turgut Özal Mahallesi'nde yapılan çok amaçlı semt konağının yakında hizmete girmesi bekleniyor. 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar “Halkımızın ortak alanlarının artırılması ve çok amaçlı yeni semt konaklarımızın faaliyete geçmesi için geçtiğimiz yıl çalışmasına başladığımız Turgut Özal Mahallesi Semt Konağımızın yapımı bitmek üzeredir. Mevcut alanda daha önce tek katlı bir semt konağımız vardı ancak bir göreve geldikten sonra halkımızın talebi üzerine daha da genişleterek üç katlı bir yapı için çalışmalarımızı başlattık. Yeni yapılan semt konağımız daha modern ve mahalle halkına daha geniş alanda hizmet verecektir. Ayrıca çocuklarımızın da uğrak yeri olması için içerisine bilgi evi ve kütüphane de yapıyoruz” dedi.

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