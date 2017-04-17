Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası başladı. Hafta nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilimizdeki turizm işletmeleri bugün Kültür Tepesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene; İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Müdür Yardımcıları Ayhan Zeren, Ercan Yamen, İzmit Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, KOÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Adem Yavaş, KOÜ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Tülay Üzümcü, Şube Müdürleri, Otel Asya, Ramada Plaza, The Ness Otel temsilcileri ile İzmit Akçakoca Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Ardından okul ve işletmelerin çelenklerinin sunumuyla program sona erdi. Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 360 defa okunmuştur