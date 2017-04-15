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Turizm Haftası sergiyle başladı

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Turizm Haftası sergiyle başladı
15-22 Nisan tarihleri arasında bu yıl 41’nci kez kutlanacak Turizm Haftası’nın İzmit açılışı sergiyle yapıldı.

Sabancı Kültür Merkezi’nde turizm ile ilgili resim ve turistik yerleri tanıtıcı yayınlar sergisinin açılışı yapıldı. Ortaokul öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi, SKM’nin 2.katında hafta boyunca gezilebilecek.

Turizm Haftası’nın açılış etkinliğinde bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, “Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle turizm sektörümüzün halkımızın desteğine ihtiyacı var. Cennet vatanımız Türkiye’de yerli turistlerimizin tatillerini ülkemizde yapmaları ve yerli turizmcilere destek vermelerini bekliyoruz” dedi. Zamburkan aynı zaman da yerli turistlere sezon dışı, “Mart-Nisan-Eylül-Ekim” gibi tatil tercihlerini yaptıkların da daha da indirimli tatil paketlerinden faydalanabileceklerini hatırlattı.

Zamburkan, “Kocaeli olarak biz de, son yıllarda yapılan yatırımlarımızla ülkeye giren döviz girdisine pay almak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Turizm sezonunun ülkemize ve turizm sektörüne daha çok turist, bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Turizm Haftası’nın resmi açılış töreni kapsamında yarın Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumu ve saygı duruşu yapılacak.

Şennur Yıldız

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