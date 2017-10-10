Turizm öğrencileri İngiltere’ye gidiyor
Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konaklama/yiyecek-içecek alanı 11’inci sınıf öğrencileri, Avrupa Birliği Erasmus programından temin edilen hibe ile, Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile İngiltere’nin Plymouth kentine gittiler.
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Heyette öğrenciler Yunus Pınar, Ezgi Altan, Taha Erenoğlu, Aysel Güneş, Sümeyye Güney, Berke Bektaş, Sercan Hasan, Oğuzhan Tutuş, İlayda Kodak ile öğretmenler Bahar Banu Topçu ve Sibel Dağdelen bulunuyor. Öğrenciler 22 Ekim’e kadar İngiltere’de konaklama-otelcilik konusunda eğitim görecekler.
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Etiketler : Turizm öğrencileri, İngiltere
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