Turizm öğrencileri İngiltere’ye gidiyor

Heyette öğrenciler Yunus Pınar, Ezgi Altan, Taha Erenoğlu, Aysel Güneş, Sümeyye Güney, Berke Bektaş, Sercan Hasan, Oğuzhan Tutuş, İlayda Kodak ile öğretmenler Bahar Banu Topçu ve Sibel Dağdelen bulunuyor. Öğrenciler 22 Ekim’e kadar İngiltere’de konaklama-otelcilik konusunda eğitim görecekler.