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Turizm yarışmasında jüri değerlendirme yaptı

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Turizm yarışmasında jüri değerlendirme yaptı
Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Türkiye’nin Kültür ve Turizm Değerleri” konulu şiir, resim ve hikâye yarışmasında, jüri eserleri değerlendirdi.

15-22 Nisan tarihleri arasında bu yıl 41’incisi kutlanacak olan Turizm Haftası kapsamında; ilk, orta, lise ve dengi okullar arasında “Türkiye’nin Kültür ve Turizm Değerleri” konulu şiir, resim ve hikâye yarışması düzenlendi. Yoğun ilgi gören yarışmanın değerlendirmesi önceki gün yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan’ın da katıldığı, jürinin de büyük özen gösterdiği seçmelerde birbirinden güzel eserler, titizlikle incelendi.

JÜRİDE YER ALAN İSİMLER

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdür V. Hülya Özer başkanlığındaki jüride Şube Müdürü Ahmet Özsağır, Atılım Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Arzu Aşık, Kanuni Meslek ve Teknik A.L Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ali Yeşil, Mimar Sinan A.L Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Adil Kırbaş,  Yahya Kaptan A.L Resim Öğretmeni Burçe Işıl Ulusoy, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik A.L’si Resim Öğretmeni Arzu Boyacı ve 24 Kasım A.L Resim Öğretmeni Tülay Çelik yer aldı. Titiz değerlendirme sonrası dereceye girecek eser sahiplerine ödülleri Turizm Haftası kapsamında 18 Nisan Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle verilecek.

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