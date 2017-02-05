Turizmin 'sağlığı' iyi

Türkiye'nin turizm gelirlerinde geçen yıl artış kaydedilen tek harcama türü sağlık oldu. Sağlık harcamaları yüzde 12 artarak 715 milyon 438 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinde geçen yıl artış kaydedilen tek harcama türü sağlık oldu. Sağlık harcamaları, yüzde 12,03 artarak 715 milyon 438 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'da turizm gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Bu gelirlerin 18 milyar 495 milyon 978 bin doları kişisel harcamalardan, 3 milyar 611 milyon 462 bin doları paket tur harcamalarından oluştu.

Turizm gelirlerinde artış kaydedilen tek harcama türü sağlık oldu. Sağlık harcamaları, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,03 artarak 715 milyon 438 bin dolara çıktı. Sağlık harcamalarının, turizm gelirleri içerisindeki payı yüzde 2,03'ten yüzde 3,24'e yükseldi. Türkiye'ye geçen yıl sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen kişi sayısı 109 bin 238 oldu.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Uluslararası İlişkiler Yönetmeni Tuğba Arız, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık Kalkınma Planı'nın içerisinde sağlık turizminin de yer almasının sağlık gelirlerinin artmasında etkili olduğunu söyledi.

Arız, Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye hasta geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, Irak ve Libya gibi en çok hasta gelen ülkelere vize uygulamasına rağmen bu ülkelerden de gelişler devam ediyor." dedi.

En çok saç ekimi ve plastik cerrahi gibi işlemler için hastaların ziyarete geldiğini belirten Arız, "Hastalar, Avrupa'dan ve Arap ülkelerinden kafileler halinde saç ektirmeye geliyorlar. Ayırca nakil ve beyin ve sinir cerrahisi alanlarında çok fazla hizmet alınıyor." ifadesini kullandı.