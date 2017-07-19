Türk bilim insanlarından literatüre giren başarı

Türk bilim insanlarınca yapılan ve tıp literatürüne giren araştırmada, "kötü kolesterol" olarak bilinen "ox-LDL"nin diz kireçlenmesine neden olduğu tespit edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Ertürk başkanlığında yürütülen ve sonuçları "Clinical Rheumatology" dergisinde online olarak yayımlanan araştırma, 203 diz kireçlenmesi olan hasta ve 194 sağlıklı gönüllünün katılımıyla yapıldı.

Tüm katılımcıların kan serumlarının incelendiği çalışmada, ayrıca hastaların klinik ve diz radyografileri de değerlendirildi. Araştırma sonucunda diz kireçlenmesiyle serumdaki ox-LDL ve oksidatif stres arasında önemli bir ilişki bulundu.

Doç. Dr. Ertürk, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ox-LDL'nin damar cidarında oksidatif stres oluşturarak enflamasyon ve hasar meydana getirdiğini, bu nedenle de damar sertliğine (ateroskleroz) yol açtığını söyledi.

"Bu araştırma diz kireçlenmesinin nedenine bir nebze ışık tutmuştur"

Araştırma sonucunda diz osteoartriti ile serumdaki ox-LDL ve oksidatif stres arasında önemli bir ilişki bulunduğuna işaret eden Ertürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu araştırma diz osteoartritinin nedenine yönelik bir nebze ışık tutmuştur. Bu çalışma sonucunda, ox-LDL'nin sadece damar sertliğine yol açmayıp, oluşturduğu oksidatif stres ile diz kireçlenmesine de neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ciddi bir halk sağlığı sorunu olan diz kireçlenmesinin gelişmemesi için ox-LDL ile mücadele etmemiz gerekmektedir. Bunun için en başta yapmamız gereken mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tarzını benimsemek. Tempolu yürüyüş gibi düzenli egzersiz ile sağlıklı ve doğal beslenmek çok çok önemli. Bunun yanında ülkemiz için ciddi bir sağlık sorunu olan obeziteye karşı da önlem almamız gerekmektedir."

Doç. Dr. Cemil Ertürk, yaptıkları çalışmanın uluslararası bir araştırma dergisi olan "Clinical Rheumatology" de online yayınlandığını ve ve tıp literatüründeki yerini aldığını sözlerine ekledi.