Türk Diyanet Vakıf Sen’den Cumhuriyet mesajı

Cumhuriyetin ilanı hiç de kolay olmadığını söyleyen Uysal, “ Bugünler bize altın tepside sunulmadı. Bu ülkenin her yapı harcında ecdadımızın kanı var. Cephede ölümüne kazanılan savaşların derin izleri var. Mermiden değil; ayak bastığı, suyunu içtiği, ekmeğini yediği, özgürce nefes aldığı vatanını kaybetmekten korkan, kahramanlıkları ile adeta dünyayı titreten ecdadımızın torunları olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, isimsiz kahramanlarımızı, merhum gazilerimizi, bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI