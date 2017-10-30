Türk Diyanet Vakıf Sen’den Cumhuriyet mesajı
Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.
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Cumhuriyetin ilanı hiç de kolay olmadığını söyleyen Uysal, “ Bugünler bize altın tepside sunulmadı. Bu ülkenin her yapı harcında ecdadımızın kanı var. Cephede ölümüne kazanılan savaşların derin izleri var. Mermiden değil; ayak bastığı, suyunu içtiği, ekmeğini yediği, özgürce nefes aldığı vatanını kaybetmekten korkan, kahramanlıkları ile adeta dünyayı titreten ecdadımızın torunları olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, isimsiz kahramanlarımızı, merhum gazilerimizi, bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.
Ayşegül KALAYCI
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Etiketler : Türkiye Kamu Sen, Kocaeli
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