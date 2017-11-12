Türk Eğitim-Sen’de genel kurul yapılıyor

KOTO Beytül Kebap Restaurant’ta saat 10.30’da başlayacak genel kurulda sendikanın 4 bin üyesini temsilen 135 delegenin soy kullanma hakkı bulunuyor.

ŞANLI’NIN İLK SEÇİMİ

Milletvekili adayı olmak için istifa eden Süleyman Pekin’in yerine 2015 yılında atanarak gelen Yaşar Şanlı, bugünkü kongrede seçilmiş başkan olarak görevi üstlenecek Kongrede 14 kişilik yönetim3’er kişilik denetim ve disiplin kurulu ile 5 üst kurul delegesi seçilecek. Yaşar Şanlı’nın tek aday olması beklenirken, bazı grupların Kartepe’de öğretmenlik yapan Levent Zambak’ı başkan adayı çıkartma girişiminde oldukları öğrenildi.