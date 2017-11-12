Türk Eğitim-Sen’de yeniden Şanlı dönemi
Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube’nin genel kurulu bugün yapıldı.Mevcut Başkan Yaşar Şanlı, 6. Olağan Kongresi’nde üyelerinin oylarını alarak güven tazeledi.
KOTO Beytü-l Kebap Restoran’da gerçekleştirilen Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde 4 bin üyeyi temsilen 135 delegeye oy kullanma hakkı verildi. Şanlı’nın tek başına aday olduğu kongrenin divan başkanlığını Türk Eğitim Sen Şube eski Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz üstlendi.
KATILIM YOĞUN OLDU
Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi’ne BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız, Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz Genel Koordinatörü Çetin Gürol, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Yesevi Ocağı Başkanı Şube Eren Elmalı, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ve çok sayıda üye katılım gösterdi.
‘SENDİKACILIK BU MİLLETİN GELECEĞE IŞIK TUTMA ÇALIŞMASIDIR’
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede kürsüye çıkarak değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Nedir sendikacılık? Siyaset kapıkulluğu, makam mansıp işportacılığı, insanî zaaflar üzerinden sayısal boncuk dizme ameliyesi midir? STK adı altında terör örgütü kutsayıcılığı, din iman pazarlamacılığı, etnik ve bölgesel kavga fırsatçılığı mıdır? Sendikacılık; 5 milyonu ilgilendiren toplu sözleşme masalarında ‘Kapalıyız-Açığız deme adına başrol oyunculuğu’, ya da buçuklara milyonları mecbur etme beceriksizliği midir? Hayır. Sendikacılık bu milletin geleceğine ışık tutma çalışmasıdır” dedi.
‘BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ’
Açıklamalarına devam eden Şanlı, “Bu sebepledir ki kurslarıyla, seminerleriyle, piknik ve 'iftarlarıyla, gezileri ve etkinlikleriyle sayısı 4000'i bulan samimi ve sevgi dolu kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız. İyi ki eğilmeyen, bükülmeyen, korkmayan ve usanmayan o yürekleriniz var. Sizler buna talibiz; bu memlekete sevdalıyız; ve son nefesimize kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Rabbim Türk Milletini bu topraklarda daim eylesin. İşte bu kongre, bu sevdayı harlamanın, bu mücadeleye daha güçlü hazırlanmanın vesilesidir. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız; sevginizi ve muhabbetinizi bizlerden esirgemediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çiğdem ARMAĞAN
İŞTE ŞANLI’NIN YÖNETİMİ:
Yönetim Kururulu (Asil)
Yaşar Şanlı
Feyzullah Divli
Recep İmamoğlu
Murat Olgun
Yalçın Kanyılmaz
Yaşar Tokay
Mete Domaç
Denetleme Kurulu (Asil)
Süleyman Pekin
Salih Karabey
Adem Ellialtıoğlu
Mustafa Atalay
Mevlüt Belen
Disiplin Kurulu (Asil)
Nizamettin İsaoğlu
Mustafa Kızmaz
Adnan Deniz
Tolga Bayur
Ali Rıza Güner
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