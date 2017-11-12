Türk Eğitim-Sen’de yeniden Şanlı dönemi

KOTO Beytü-l Kebap Restoran’da gerçekleştirilen Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde 4 bin üyeyi temsilen 135 delegeye oy kullanma hakkı verildi. Şanlı’nın tek başına aday olduğu kongrenin divan başkanlığını Türk Eğitim Sen Şube eski Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz üstlendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi’ne BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yıldız, Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz Genel Koordinatörü Çetin Gürol, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Yesevi Ocağı Başkanı Şube Eren Elmalı, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ve çok sayıda üye katılım gösterdi.

‘SENDİKACILIK BU MİLLETİN GELECEĞE IŞIK TUTMA ÇALIŞMASIDIR’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede kürsüye çıkarak değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Nedir sendikacılık? Siyaset kapıkulluğu, makam mansıp işportacılığı, insanî zaaflar üzerinden sayısal boncuk dizme ameliyesi midir? STK adı altında terör örgütü kutsayıcılığı, din iman pazarlamacılığı, etnik ve bölgesel kavga fırsatçılığı mıdır? Sendikacılık; 5 milyonu ilgilendiren toplu sözleşme masalarında ‘Kapalıyız-Açığız deme adına başrol oyunculuğu’, ya da buçuklara milyonları mecbur etme beceriksizliği midir? Hayır. Sendikacılık bu milletin geleceğine ışık tutma çalışmasıdır” dedi.

‘BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ’

Açıklamalarına devam eden Şanlı, “Bu sebepledir ki kurslarıyla, seminerleriyle, piknik ve 'iftarlarıyla, gezileri ve etkinlikleriyle sayısı 4000'i bulan samimi ve sevgi dolu kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız. İyi ki eğilmeyen, bükülmeyen, korkmayan ve usanmayan o yürekleriniz var. Sizler buna talibiz; bu memlekete sevdalıyız; ve son nefesimize kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Rabbim Türk Milletini bu topraklarda daim eylesin. İşte bu kongre, bu sevdayı harlamanın, bu mücadeleye daha güçlü hazırlanmanın vesilesidir. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız; sevginizi ve muhabbetinizi bizlerden esirgemediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

İŞTE ŞANLI’NIN YÖNETİMİ:

Yönetim Kururulu (Asil)

Yaşar Şanlı

Feyzullah Divli

Recep İmamoğlu

Murat Olgun

Yalçın Kanyılmaz

Yaşar Tokay

Mete Domaç

Denetleme Kurulu (Asil)

Süleyman Pekin

Salih Karabey

Adem Ellialtıoğlu

Mustafa Atalay

Mevlüt Belen

Disiplin Kurulu (Asil)

Nizamettin İsaoğlu

Mustafa Kızmaz

Adnan Deniz

Tolga Bayur

Ali Rıza Güner